### Samedi 7 mai _**10h-12h30, 13h30-17h**_ • VISITES LIBRES **_10h-12h30, 13h30-17h_** Grand Foyer • SALON DES LUTHIERS violon, orgue de Barbarie, flûte à bec, cornemuse, guitare _**10h-12h30**_ Salle des Préludes • ATELIERS COIFFURE ET MAQUILLAGE Sur inscription* _**11h30**_ Scène • CONCERTS DE LA MAÎTRISE POPULAIRE Scène + parvis • ANIMATIONS & ATELIERS DANSES PARENTS ENFANTS Sur inscription _**13h30-17h**_ Salle des Préludes • Plusieurs animations musicales autour des instruments présentés au Salon des luthiers ### Dimanche 8 mai _**10h-12h30, 13h30-17h**_ • VISITES LIBRES _**10h-12h30, 13h30-17h**_ Grand Foyer • SALON DES LUTHIERS violon, orgue de Barbarie, flûte à bec, guitare, technicienne piano, archetier. _**10h-12h30**_ Salle des Préludes • ATELIERS COIFFURE ET MAQUILLAGE Sur inscription* _**11h**_ • CONCERT MAÎTRISE OPÉRA Scène + parvis • ANIMATIONS & ATELIERS DANSES PARENTS ENFANTS Sur inscription _**13h30-17h**_ Salle des Préludes • Plusieurs animations musicales autour des instruments présentés au Salon des luthiers

Entrée libre, inscription auprès de l’Opéra.

L’Opéra Grand Avignon à fait peau neuve, venez le découvrir à l’occasion de Tous à l’Opéra ! Opéra Grand Avignon place de l’Horloge 84000 Avignon Avignon Quartier Nord Rocade Vaucluse

