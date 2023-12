PIERRE DE MAERE OPERA GRAND AVIGNON Avignon, 27 janvier 2024, Avignon.

Artiste sublimé par l’art, profondément libre, insolemment lucide malgré une vingtaine à peine sonnante, Pierre de Maere construit sa vie comme une œuvre, à califourchon entre la musique, la mode, la photo. Le style Pierre deMaere est à l’image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. Les oreilles ivres de morceaux mainstream depuis son enfance, Pierre de Maere réalise ses premières compositions à l’âge de douze ans. Ni cours de chant ni solfège, seulement quelquescours de batterie. Autodidacte, il absorbe connaissances et informations avec une rapidité anormale, saute d’une passion à l’autre dans un élan d’engagement total. Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose sans filet les télescopages stylistiques tout en prenantsoin de ne jamais s’éloigner du champ des possibles offert par la culture pop. Une gueule à l’innocente beauté, androgyne et perçante.

Tarif : 26.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 19:00

OPERA GRAND AVIGNON 1 RUE RACINE 84000 Avignon 84