OPERA : GLORIANA de David McVICAR cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

OPERA : GLORIANA de David McVICAR cinéma Le Balzac, 3 mai 2022, Paris. Le mardi 03 mai 2022

de 19h30 à 21h30

. payant de 14 à 24€

GLORIANA, une mise en scène de David McVicar sur une musique de Benjamin Britten. Couronnement de la reine Elizabeth II, le Gloriana de Benjamin Britten, peint un portrait complexe et nuancé du prédécesseur homonyme de la jeune monarque, Elizabeth I. Au cours de ses fréquentes altercations avec le comte d’Essex, un de ses favoris qui finira exécuté pour trahison, Elizabeth I est décrite comme imparfaite et vaine, et à la fois humaine et sympathique. cinéma Le Balzac 1 Rue Balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/reserver/F380788/D1651599000/VO/271729/ 0677626140 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac

