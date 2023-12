Sortie loisirs : Arcène Lupin et le secret de l’Opéra Garnier Opéra Garnier Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Sortie loisirs : Arcène Lupin et le secret de l’Opéra Garnier Samedi 27 janvier 2024, 10h00 Opéra Garnier Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 27 janvier 2024, sortie Arcène Lupin et le secret de l’Opéra Garnier, en journée sur réservation

Au fil de la visite des salles de l’Opéra découvrez l’histoire extraordinaire du Palais Garnier, monument d’architecture et œuvre d’art. Le guide vous emmènera découvrir les chefs d’œuvres artistiques de la Rotonde jusqu’aux espaces de réception, empruntez le grand escalier et admirez les peintures, les sculptures et la mosaïque. Agrémentée d’extraits musicaux, la visite vous emporte dans le monde merveilleux de Charles Garnier. Vous allez percer les secrets de l’Opéra de Paris avec le nouveau jeu immersif, à la frontière de l’escape game et du jeu d’enquête grandeur nature.

Opéra Garnier Opéra Garnier, 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d'Antin Île-de-France

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans

@Opéra Garnier