OPÉRA GARNI Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau Catégories d’Évènement: Blainville-sur-l'Eau

Meurthe-et-Moselle

OPÉRA GARNI Blainville-sur-l’Eau, 4 février 2023, Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau. OPÉRA GARNI 2 Rue de l’Étang Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle Maison des Fêtes et de la Culture 2 Rue de l’Étang

2023-02-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-04

Maison des Fêtes et de la Culture 2 Rue de l’Étang

Blainville-sur-l’Eau

Meurthe-et-Moselle Blainville-sur-l’Eau Opéra Garni ce samedi 04 février 2023 à 20h30 à la Maison des Fêtes et de la Culture de Blainville-sur-l’Eau : L’EMEA donne son spectacle en collaboration avec l’association de danse Kalink’art. Entrée gratuite pour tous les publics. +33 3 83 75 70 05 EMEA Blainville sur l’Eau

Maison des Fêtes et de la Culture 2 Rue de l’Étang Blainville-sur-l’Eau

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Blainville-sur-l'Eau, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Blainville-sur-l'Eau Adresse Blainville-sur-l'Eau Meurthe-et-Moselle Maison des Fêtes et de la Culture 2 Rue de l'Étang Ville Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau lieuville Maison des Fêtes et de la Culture 2 Rue de l'Étang Blainville-sur-l'Eau Departement Meurthe-et-Moselle

OPÉRA GARNI Blainville-sur-l’Eau 2023-02-04 was last modified: by OPÉRA GARNI Blainville-sur-l’Eau Blainville-sur-l'Eau 4 février 2023 2 rue de l'Étang Maison des Fêtes et de la Culture Blainville-sur-l'Eau Meurthe-et-Moselle Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle

Blainville-sur-l'Eau Blainville-sur-l'Eau Meurthe-et-Moselle