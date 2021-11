Opéra Filmé – La Flûte enchantée Tonneins, 12 décembre 2021, Tonneins.

12 12 EUR – Musique : Wolfgang Amadeus Mozart

– Direction musicale : Ryan Wigglesworth

– Mise en scène : Barbe & Doucet

– Enregistré à Glyndebourne

– Avec David Portillo, Sofia Fomina, …

– Durée : 2h47

Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle, joli et intelligent, avec des énigmes sans vraies réponses, une action déplacée dans un grand hôtel viennois, à l’émerveillement, au rythme de la plus belle musique du monde, celle de Mozart.

Ici, on est plongé dans un univers à la fois drôle, joli et intelligent, avec des énigmes sans vraies réponses, une action déplacée dans un grand hôtel viennois, à l’émerveillement, au rythme de la plus belle musique du monde, celle de Mozart.

