Opéra et politique / Terreur et Terrorisme dans l'opéra Philharmonie de Paris, 9 juin 2022

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies. Martin Kaltenecker est maître de conférences HDR à l’Université de Paris. Membre fondateur de la revue de musique contemporaine Entretemps, il a été producteur à France Musique, puis boursier du Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2006-2007. Ses publications portent sur l’esthétique de la musique savante contemporaine, les théories de l’écoute musicale et l’écriture mélodique. Il a publié La Rumeur des Batailles (2000), Avec Helmut Lachenmann (2001) et L’Oreille divisée. Les Discours sur l’écoute musicale aux xviiie et xixe siècles (2011). Il a codirigé le volume Pierre Schaeffer. Les Constructions impatientes (2012) et dirigé L’Ecoute. Anthologie de textes sur l’écoute de l’Antiquité au xixe siècle (à paraître en 2021). Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

