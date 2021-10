Opéra et politique Philharmonie de Paris, 17 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 17 février 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Ancienne élève de l’Académie russe de musique Gnessine, Anastasiia Syreishchikova-Horn est docteure en musicologie et chargée de conférences à l’École Pratique des Hautes Études. Elle a soutenu une thèse en cotutelle franco-russe sur les voyages d’Hector Berlioz en Russie. Chercheure associée à l’IReMus et SAPRAT, auteur de travaux en langue russe et française sur Hector Berlioz, histoire de la musique russe et française et la presse musicale. Elle a contribué à différents ouvrages collectifs, notamment Hector Berlioz 1869-2019 : 150 ans de passions (Aedam Musicae, 2019), Berlioz poète et théoricien de l’orchestre (Champion, 2019), et Histoire de l’opéra français, du Consulat aux débuts de la IIIe république (Fayard, 2020). Elle donne également des conférences grand public dans différentes institutions. Depuis 2016 elle donne des cours sur l’Histoire de la musique russe aux XIXe et XXe siècles à l’Association philotechnique à Paris. Parallèlement, elle est professeur d’éducation musicale aux Collège et Lycée Charles-Péguy de Bobigny.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr

Date complète :

2022-02-17T15:00:00+01:00_2022-02-17T17:00:00+01:00