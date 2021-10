Opéra et politique Philharmonie de Paris, 16 décembre 2021, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances.

Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Professeur agrégé de musique et docteur en musicologie, Bruno Moysan enseigne la musique au lycée Marceau de Chartres, a enseigné les relations musique et politique à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po) de 1998 à 2011, au CNSMDP de 2007 à 2009. Il a aussi enseigné à l’EHESS, à l’université de Paris VIII et enseigne actuellement les relations musique et société à l’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est depuis 2019 membre du Program Council du Narodowy Instytut Fryderyka Chopina-Institut National Frédéric Chopin (NIFC) polonais. Son ouvrage Liszt (Gisserot, 1999) a reçu le prix de l’Association des professeurs et maîtres de conférences de Sciences-Po en 2000. Coauteur de Culture et religion/Europe-XIXe (Atlande, 2002), ses recherches portent essentiellement sur la musique romantique, plus particulièrement les questions de forme et de réécriture chez Liszt, et les relations entre musique, politique et lien social dans les sociétés démocratiques modernes, l’Europe et le libéralisme. Il est l’auteur de nombreux articles de musicologie dans des revues spécialisées et est régulièrement invité en France et à l’étranger. Issu de sa thèse de doctorat, son ouvrage Liszt, virtuose subversif (Symétrie) publié en 2011 a reçu une mention spéciale du Prix des Muses.

