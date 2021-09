Opéra et politique Philharmonie de Paris, 14 octobre 2021, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Après des études musicales au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans les classes d’analyses, d’histoire de la musique et d’esthétique où elle obtient ses prix, Pascale Saint-André a co-produit des émissions Radiophoniques tels « Des mots et des notes » et « Euphonia » (France-Musique et France-Culture) et a collaboré à différentes firmes et revues (Deutsche Grammophon, Musical, le Monde de la musique…). Elle a publié de nombreuses études et analyses dans le Guide de la Mélodie et du Lied (Fayard) et autour de l’opéra pour L’Avant-Scène Opéra (Ravel, L’Enfant et les sortilèges…) et les Editions Fayard (Verdi, La Traviata ; Wagner, Lohengrin…). Son activité de musicologue l’a aussi conduite à se spécialiser dans le Baroque anglais et en particulier autour de la figure d’Henry Purcell. Aujourd’hui musicologue en « freelance », elle a travaillé à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris de 1993 à 2021 en tant que responsable des Avant-concerts et du Collège.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23066 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

