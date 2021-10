Opéra et politique / L’opéra au prisme du fascisme italien Philharmonie de Paris, 31 mars 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Michela Niccolai, docteure en musicologie et chargée de cours à Paris 3, est collaboratrice scientifique au LaM, ULB et à l’IHRIM-Lyon 2. Auteure de trois monographies sur la dramaturgie et la mise en scène lyrique en France (La Dramaturgie de Gustave Charpentier, Madame Butterfly à Paris et Pelléas et Mélisande : the Staging of Albert Carré, ces deux dernières éditions critiques des livrets de mise en scène de la création parisienne), elle a produit de nombreux articles sur l’opéra et les pratiques théâtrales en France et en Italie entre XIXe et XXe siècles. Elle a dirigé et codirigé de nombreux ouvrages collectifs et, avec Charlotte Ginot-Slacik, a publié l’ouvrage Musiques dans l’Italie fasciste (1922-1943) chez Fayard (Grand Prix France Musique Claude Samuel). Ses recherches actuelles portent sur la chanson, le théâtre d’ombres et le music-hall à Montmartre.

