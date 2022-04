Opéra et politique / Les enjeux de l’opéra allemand de l’entre-deux guerres Philharmonie de Paris, 14 avril 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Agrégé de l’Université, Jean-Jacques Velly est maître de conférences HDR à Sorbonne-Université, spécialisé dans la musique entre 1800 et 1950. Ses publications comprennent de nombreux articles consacrés à Richard Strauss, Richard Wagner, l’orchestre et l’orchestration, ainsi qu’aux esthétiques postromantique et néo-classique. Il est l’éditeur scientifique de plusieurs ouvrages (Le dessous des notes, 2001 Janáček – Création et culture européenne, 2011 Extrême-Orient et Occident, 2016), et il a largement complété le Tristan et Isolde de Serge Gut (Fayard, 2014). À l’Université, il anime le GRIMOIRE, un groupe de recherches dont le but est de fédérer les activités liées à la notion d’orchestre dans la musique occidentale. À ce titre, il a organisé plusieurs journées d’études et colloques. Son premier roman, Une passion alchimique, dont l’intrigue mélange musique, histoire et ésotérisme, est paru en mars 2021 (éd. Trédaniel).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

