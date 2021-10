Opéra et politique / Le Risorgimento : viva l’opéra ! Philharmonie de Paris, 13 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 13 janvier 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Ancien élève de l’ENS et du Conservatoire de Paris, Emmanuel Reibel est professeur de musicologie à l’Université Lyon 2. Ses champs de spécialités concernent l’histoire des discours sur la musique, l’esthétique romantique, la dramaturgie lyrique ou encore les questions interartistiques. Distingué par le Prix des Muses et lauréat de l’Académie française, il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels L’écriture de la critique musicale au temps de Berlioz (Champion, 2005), Faust, la musique au défi du mythe (Fayard, 2008), Comment la musique est devenue « romantique », de Rousseau à Berlioz (Fayard, 2013), Nature et musique (Fayard/Mirare, 2016) ; il a également co-dirigé Regards sur le Dictionnaire de musique de Rousseau, des Lumières au romantisme (Vrin, 2016) et Opéra et cinéma (PUR, 2017). Il dirige actuellement le dictionnaire des écrits de compositeurs (dicteco.huma-num.fr).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23090 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-01-13T15:00:00+01:00_2022-01-13T17:00:00+01:00