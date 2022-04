Opéra et politique / L’Amérique face à son histoire : les opéras de John Adams Philharmonie de Paris, 23 juin 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 juin 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

Docteur en musicologie de l’EPHE (Paris), titulaire de cinq premiers prix au CNSMDP, Hélène Cao enseigne l’analyse et l’histoire de la musique au Conservatoire du XIIIe arrondissement et au CRR de Paris. Conférencière, collaboratrice régulière du Palazzetto Bru Zane et de L’Avant-Scène Opéra, elle est l’auteur de Debussy (Jean-Paul Gisserot), Thomas Adès le voyageur (MF) et des 600 Mots de la musique (Billaudot). Spécialiste du romantisme allemand, elle a aussi publié Louis Spohr (Papillon), Anthologie du lied (Buchet-Chastel) et participé au Dictionnaire encyclopédique Wagner (Actes Sud/ Cité de la musique). Très investie dans la création d’aujourd’hui, elle a réalisé pour l’Ircam les « Parcours de l’œuvre » d’Ivan Fedele et de Thomas Adès, et collaboré à l’ouvrage Compositrices. L’égalité en acte pour lequel elle a notamment rédigé le portrait d’Unsuk Chin (CDMC/ MF).

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

