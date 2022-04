Opéra et politique / La sexualité sur scène, entre l’État et le droit Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Opéra et politique / La sexualité sur scène, entre l’État et le droit Philharmonie de Paris, 2 juin 2022, Paris. De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le jeudi 02 juin 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies. Né en 1963 à Buenos Aires, Esteban Buch est directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris. Spécialiste des rapports entre musique et politique, il est l’auteur, notamment, de Trauermarsch – Daniel Barenboïm et l’Orchestre de Paris dans l’Argentine de la dictature (Editions du Seuil, 2016), L’affaire Bomarzo – Opéra, perversion et dictature (Editions de l’EHESS, 2011), Le cas Schönberg – Naissance de l’avant-garde musicale (Gallimard, 2006), La Neuvième de Beethoven – Une histoire politique (Gallimard, 1999) et Histoire d’un secret – A propos de la Suite Lyrique d’Alban Berg (Actes Sud, 1994), ainsi que coéditeur de nombreux ouvrages collectifs, dont Finding Democracy in Music (Routledge, 2021). Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23169 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228363022899 Billetterie de la Philharmonie de Paris

Opéra et politique / La sexualité sur scène, entre l’État et le droit © Marion Kalter / Bridgeman Images

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Opéra et politique / La sexualité sur scène, entre l’État et le droit Philharmonie de Paris 2022-06-02 was last modified: by Opéra et politique / La sexualité sur scène, entre l’État et le droit Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 2 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris