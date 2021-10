Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Opéra et politique / La Révolution française à l’opéra Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Opéra et politique / La Révolution française à l'opéra
Le jeudi 2 décembre 2021

de 15h à 17h

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies. Lucie Kayas est professeur de culture musicale au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP). Docteur en musicologie, spécialiste de la musique française du xxe siècle, elle a travaillé notamment sur Roussel, Jolivet, Poulenc et Messiaen. Chez Fayard, elle a publié une biographie d’André Jolivet (2005) ainsi que la traduction française de la biographie de Messiaen de Peter Hill et Nigel Simeone (2008). En charge de la classe des Métiers de la culture musicale du Conservatoire de Paris (CNSMDP), elle travaille aussi sur les questions de médiation. Pour la Philharmonie de Paris, elle a signé en 2019 le scénario d’un concert Opus consacré aux Tableaux d’une exposition de Moussorgski et prépare actuellement un ouvrage d’entretiens avec le saxophoniste Claude Delangle à paraître aux Éditions du Conservatoire. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

