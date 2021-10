Opéra et politique / Composer avec Staline ? Philharmonie de Paris, 12 mai 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Associer l’opéra au politique est quasi un pléonasme. Entre adhésion et dénonciation, dès sa naissance, le drame lyrique fraye un chemin aux enjeux du pouvoir. Par le biais de l’illusion artistique, le théâtre montre un monde parfois plus luxuriant ou plus cruel que nature, mais révèle souvent une réalité historique. De Monteverdi à nos jours, ce collège s’offre en tribune des différentes tensions et utopies.

C’est un opéra qui a mis le feu aux poudres, en 1936, deux ans après une création à succès. Staline n’a pas aimé la Lady Macbeth de Chostakovitch. « Chaos gauchiste… en contradiction avec l’idéal du réalisme socialiste ! » Ainsi débuta une première chasse aux sorcières lyriques. Un opéra populaire, oui ; mais dans les clous d’un art calibré, encadré, enrégimenté afin d’être accessible à tous. Débats esthétiques ? Débats politiques. C’est peu dire qu’il ne fut pas simple de « composer avec Staline » en ces temps exaltants, dangereux, meurtriers. Alors, quelques mois après sa condamnation, le compositeur paraphait ainsi sa 5è symphonie : « La réponse concrète et créative d’un artiste soviétique à une critique justifiée »… Il fallait bien composer avec l’air du temps, avec ses menaces, ses oukases qui en quelques mots pouvaient exposer le compositeur à la vindicte, à l’arrestation – au pire. A chacun sa voie et son destin, de Guerre et Paix de Prokofiev qui, en 1942, exalte les valeurs russes de résistance à la Grande amitié de Mouradeli, opéra censuré en 1948 par la Conférence de l’Union des compositeurs et point de départ d’une vaste campagne nouvelle de dénigrement des « formalistes ». Chostakovitch, Prokofiev, Miaskovsky et Khatchatourian furent stigmatisés pour « tendances anti-populaires ». Mais comme rien n’est simple en Histoire, tous reçurent un Prix Staline quelques mois plus tard. En composant avec Staline ?

Marc Dumont, agrégé d’Histoire, a toujours lié ses deux passions : l’Histoire et la Musique. Par l’écriture, mais aussi – surtout ! – à la radio. C’est à Radio France qu’il a produit des centaines de concerts et d’émissions, de 1985 à 2014, à Radio Bleue, puis France Culture et surtout France Musique (Horizons Chimériques, Grands Compositeurs, Présentez la facture, les Visiteurs d’Histoire…) Il se consacre désormais à de multiples conférences à la Philharmonie de Paris, à Strasbourg, Monaco, Nanterre, Pontoise, Besançon… Il est aussi auteur et récitant de nombreux spectacles. Il travaille actuellement à la rédaction des ouvrages sur les liens entre l’Histoire et la Musique.

