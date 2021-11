Paris 8ème cinéma Le Balzac île de France, Paris 8ème Opéra et Ballet au Balzac : RUSALKA cinéma Le Balzac Paris 8ème Catégories d’évènement: île de France

Paris 8ème

Opéra et Ballet au Balzac : RUSALKA cinéma Le Balzac, 9 novembre 2021, Paris 8ème. Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 19h30 à 21h30

payant

RDV le 9 novembre à 19h30 avec un accueil Prosecco Opéra RUSALKA d’Antonín Dvořák, une mise en scène par Christof Loy avec Asmik Grigorian au Cinéma Le Balzac Rusalka, opéra féerique inspiré de la mythologie slave se rattache au mythe de la créature aquatique déchirée par un impossible amour pour un être humain. Venez profiter d’une coupe de prosecco avant d’entrer en salle Spectacles -> Opéra / Musical cinéma Le Balzac 1 rue Balzac Paris 8ème 75008

1 : George V (97m) 1, 2, 6 : Charles de Gaulle – Étoile (351m)

Contact : Cinéma Le Balzac 0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr https://www.cinemabalzac.com/ https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://twitter.com/CinemaLeBalzac0145610253 cabine.balzac@yahoo.fr Spectacles -> Opéra / Musical

Date complète :

2021-11-09T19:30:00+01:00_2021-11-09T21:30:00+01:00

1

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris 8ème Autres Lieu cinéma Le Balzac Adresse 1 rue Balzac Ville Paris 8ème lieuville cinéma Le Balzac Paris 8ème