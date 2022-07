Opéra en plein air – Samedi 20 août 2022 Gouhenans, 20 août 2022, Gouhenans.

Opéra en plein air – Samedi 20 août 2022

Château de Gouhenans Gouhenans Haute-Saône

2022-08-20 – 2022-08-20

Haute-Saône

Le collectif du Chaperon Rouge, le Théâtre Edwige Feuillère et l’Ensemble Justiniana vous propose un Opéra en plein air, qui vous accompagne à travers champs et à travers chants dans une balade musicale et poétique !

Places limitées, réservation obligatoire minimum 10 jours avant la représentation pour les personnes extérieures au village, au 03 84 75 40 66.

Tarifs : 12€ plein tarif

8€ pour les 10-16ans.

+33 3 84 75 40 66 https://billetterie.theatre-edwige-feuillere.fr/

