Opéra en plein air – Orphée et Eurydice Vitré, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Vitré.

Opéra en plein air – Orphée et Eurydice 2021-07-24 21:20:00 – 2021-07-24 Theleme École des arts, salon littéraire Château des Bretonnière

Vitré Ille-et-Vilaine

Le 24 juillet prochain, la cour du Château des Bretonnières fourmillera d’artistes.

Pas moins de 22 instrumentalistes, 18 chanteurs, 3 solistes, 1 metteur en scène, 1 danseuse, 1 scénographe, 2 pianistes, 1 cheffe de chœur et un orchestre seront présents pour un opéra unique: Orphée et Eurydice, sous la direction musicale d’Emmanuel Descol et de Désirée Pannetier.

Flavien Maleval, chanteur et metteur en scène, vous emmènera dans les enfers, interrogeant le processus du deuil, le rapport au couple et à l’autre dans un contexte résolument contemporain.

Les portes de l’enfer s’ouvre dans l’appartement d’Orphée, on ne sait s’il est devenu fou, ou s’il vit la catabase de la mythologie, Eurydice, prisonnière des enfers, est au contact des vices et des aspérités humaines, et plutôt que les rejeter, s’y laisse prendre et découvre sa sensualité.

Lauréat du tremplin de jeunes chefs de chœur de la Philharmonie de Paris, le chœur professionnel In Paradisium aime partager sa passion du répertoire vocal avec tous. Exigence et émotion pour tous sont des priorités pour l’ensemble.

Originaire de Vitré, Laval ou Rennes, la majorité des jeunes artistes sont issus du territoire local!

Offrez-vous un opéra au coucher du soleil dans la cour du Château des Bretonnières!

Possibilité d’apéro dinatoire dès 19h

Opéra à 20h30

Réouverture du bar et rencontre avec les musiciens après la représentation.

Tarifs: 28€

-12 ans: 14€

Tarifs sans apéro dinatoire: 16€

-12 ans: 8€

Places uniquement en pré-vente sur www.theleme-arts.com

+33 6 64 90 32 52 https://www.theleme-arts.com/events-1/orphee-eurydice-opera-en-plein-air

dernière mise à jour : 2021-07-16 par