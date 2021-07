OPÉRA EN PLEIN AIR : LA TRAVIATA Val-du-Maine, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Val-du-Maine.

OPÉRA EN PLEIN AIR : LA TRAVIATA 2021-07-20 – 2021-07-20 Logis de Linières Ballée

Val-du-Maine Mayenne Val-du-Maine

EUR 16 21 Dans un contexte difficile et malgré les incertitudes, nous sommes impatient de vous retrouver pour plonger dans le monde de Traviata.

Une création faite sur place, avec plus de 150 costumes fait dans les ateliers, un décors étincelant, une troupe de chanteurs de haute voltige, un orchestre animé, des choristes enflammés et mille autres surprises.

Attention tube ! Vous connaissez tout l’œuvre sans le savoir!

Venez participer à un instant d’irréel dans la cour du Château de Linière(s).

Les conditions sanitaires limitant le nombre de places, nous vous conseillons de réserver dès-à-présent vos places sur www.billetweb.fr/lopera-la-traviata

PROGRAMME :

18h – Ouverture des portes

19h – Ouverture restauration

21h – Début du spectacle

Pour la cinquième année consécutive, Linière(s) et les Zélés de Linière(s) se préparent à vous accueillir pour trois soirées d’exceptions autour de l’adaptation de la « Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas mis en musique par Verdi.

communication@linieres.fr +33 7 67 90 21 87 https://www.linieres.fr/

Dans un contexte difficile et malgré les incertitudes, nous sommes impatient de vous retrouver pour plonger dans le monde de Traviata.

Une création faite sur place, avec plus de 150 costumes fait dans les ateliers, un décors étincelant, une troupe de chanteurs de haute voltige, un orchestre animé, des choristes enflammés et mille autres surprises.

Attention tube ! Vous connaissez tout l’œuvre sans le savoir!

Venez participer à un instant d’irréel dans la cour du Château de Linière(s).

Les conditions sanitaires limitant le nombre de places, nous vous conseillons de réserver dès-à-présent vos places sur www.billetweb.fr/lopera-la-traviata

PROGRAMME :

18h – Ouverture des portes

19h – Ouverture restauration

21h – Début du spectacle

dernière mise à jour : 2021-07-01 par