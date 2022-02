Opéra en direct de Rouen Normandie Carrouges, 24 septembre 2022, Carrouges.

Opéra en direct de Rouen Normandie Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

2022-09-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-24 Le Chapitre, CS80005 D16

Carrouges Orne

Événement dans toute la Normandie, l’opéra de Rouen s’invite en direct dans toute la région Normandie pour un moment d’exception et de partage.

Vous n’avez jamais vu d’opéra ? Frissons garantis devant sa musique à couper le souffle et ses mélodies irrésistibles. Laissez-vous d’autant plus tenter que c’est l’Opéra de Rouen Normandie qui vient à vous en diffusant sa nouvelle production en direct.

Au-delà d’un moment de pur bonheur musical, cet événement est la promesse de se retrouver et de vivre une expérience collective à l’unisson. C’est aussi le pari que cette communauté éphémère ne durera pas seulement le temps d’une représentation, mais laissera dans les cœurs des traces inoubliables. De celles que seule la magie de l’art et le jaillissement de la création permettent.

Nous vous donnons rendez-vous au printemps pour découvrir quel Opéra sera joué en direct !

Le Chapitre, CS80005 D16 Carrouges

