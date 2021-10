Saint-Pierre-en-Auge Cinéma Le Rexy Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Opéra en direct Cinéma Le Rexy Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Cinéma Le Rexy, le samedi 3 octobre 2020 à 18:00

Mise en scène : David Bobée Direction musicale : Rudolf Piehlmayer Distribution : **Tannhäuser** : Stefan Vinke **Elisabeth,Vénus** : Catherine Hunold **Wolfram von Eschenbach** : Samuel Hasselhorn **Hermann, Landgraf von Thüringen** : Jongmin Park Un jeune homme hésite entre l’amour charnel de Vénus et l’amour chaste d’Elisabeth sur fond de troubadours, de mythologie et de rédemption chrétienne. S’éloignant de cette vision traditionnelle, le metteur en scène David Bobée analyse les destins tragiques de Tannhäuser et d’Elisabeth à l’aube d’une société obsédée par la norme – une thématique particulièrement contemporaine. Et quitte à abandonner les conceptions binaires, les deux rôles féminins, Vénus et Elisabeth, sont confiés à la même chanteuse: la soprano Catherine Hunold.

Entrée gratuite

Projection de Tannhäuser, opéra de Richard Wagner Cinéma Le Rexy 9 rue de l’Abbaye 14170 Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-03T18:00:00 2020-10-03T21:45:00

Catégories d'évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge