Bouches-du-Rhône Arles LeForum Lyrique International propose comme chaque année une semaine dédiée à l’art lyrique avec un concert, un interview ou une conférence et les deux soirées du concours OPERA EN ARLES où les candidats seront qualifiés en présence du public, le 9 demi-finale et le 10 juin finale. Le concours se déroulera les 9 et 10 juin 2023, dans le cadre du 22ème Forum Lyrique International d’Arles organisé par Festiv’Arles – Maintenance et Traditions festivarles@clubinternet.fr +33 4 90 96 47 00 http://www.festivarles.com/ Place De la République Palais de l’Archevêché Arles

