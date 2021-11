Opéra – Didon & Énée Parthenay, 4 décembre 2021, Parthenay.

0 12 EUR Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres a choisi ce chef d’œuvre pour inviter le public à découvrir ce répertoire baroque. Pour cela, il investit la scène avec cinq solistes vocaux et l’orchestre du Festin d’Alexandre. Un violoniste et des danseurs de musique traditionnelle viendront animer les différents tableaux : dans le port de Carthage, Didon, reine éplorée et Énée, son amant, prince troyen en fuite… une terrible enchanteresse, des courtisans, des marins, des sorcières… et Cupidon, archer de l’Amour.

Mise en scène, direction musicale et artistique :

Anne Maugard : chanteuse, metteuse en scène

Joël Cartier : directeur artistique du Festin d’Alexandre

Anne Koppe : chef de chœur et directrice artistique du Chœur de Chambre des Deux-Sèvres.

Franck Beillouin : assistant metteur en scène, récitant.

Patrick Dupé : assistant metteur en scène

Jean-François Miniot : responsable danseurs.

