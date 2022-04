Opéra des Landes – Stella d’Oriente Capbreton, 27 juillet 2022, Capbreton.

Opéra des Landes – Stella d’Oriente Capbreton

2022-07-27 21:00:00 – 2022-07-27

Capbreton Landes

12 EUR Compagnie Opér Azul

Musiques d’Orient et d’Occident au temps des Troubadours

Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard : chant et percussion

Iyad Haimour : qânoun, oud et flûte Ney

Jodël Grasset-Saruwatari : luths, psaltérion, cloches

Mahdi Hachem : dessus de viole, percussions

Compagnie Opér Azul

+33 5 58 72 12 11

Opéra des Landes

Capbreton

