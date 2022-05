Opéra des Landes 2022 – Puisque c’est comme ça, je vais faire un opéra toute seule

2022-07-21 – 2022-07-21 16 EUR Un spectacle de la Compagnie Je Garde Le Chien (37, Tours), coproduit par le CDN Sartrouville (78)

Mise en scène, musique, texte Claire Diterzi

Participation texte et dramaturgie Kevin Keiss

Avec Anaïs de Faria, soprano Un spectacle de la Compagnie Je Garde Le Chien (37, Tours), coproduit par le CDN Sartrouville (78)

Avec Anaïs de Faria, soprano Un spectacle de la Compagnie Je Garde Le Chien (37, Tours), coproduit par le CDN Sartrouville (78)

Avec Anaïs de Faria, soprano

