Opéra des Landes 2022 – Les Amours du Poète

Opéra des Landes 2022 – Les Amours du Poète, 25 juillet 2022, . Opéra des Landes 2022 – Les Amours du Poète

2022-07-25 – 2022-07-25 16 EUR Dichterliebe (R. Schumann), L’Horizon Chimérique (G. Fauré), Mélodies de Francis Poulenc

Frédéric Cornille, Baryton

Nathalie Dang, Piano

Frédéric a triomphé l’été passé dans le rôle de Pelléas. Nathalie avait joué cette sublime partition au piano.

Un concert Opéra des Landes Dichterliebe (R. Schumann), L’Horizon Chimérique (G. Fauré), Mélodies de Francis Poulenc

Frédéric Cornille, Baryton

Nathalie Dang, Piano

Frédéric a triomphé l’été passé dans le rôle de Pelléas. Nathalie avait joué cette sublime partition au piano.

Un concert Opéra des Landes Dichterliebe (R. Schumann), L’Horizon Chimérique (G. Fauré), Mélodies de Francis Poulenc

Frédéric Cornille, Baryton

Nathalie Dang, Piano

Frédéric a triomphé l’été passé dans le rôle de Pelléas. Nathalie avait joué cette sublime partition au piano.

Un concert Opéra des Landes dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville