Opéra des Landes 2022 – Le Nouveau Lendemain Cabaret Littéraire Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 juillet 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Opéra des Landes 2022 – Le Nouveau Lendemain Cabaret Littéraire Lycée Sud des Landes 11 Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-07-19 21:00:00 – 2022-07-19 Lycée Sud des Landes 11 Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

EUR Dans le cadre des Impromptus Lyriques en Macs

Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places limité.

Qu’ont en commun Madame de Sévigné, Sénèque et Epicure avec une chanson de marins ? Qu’est-ce qui peut bien rassembler autour d’un accordéon Alphonse de Lamartine et Louise Ackermann ?

La mort est-elle l’éradication de nos sensations ? Et pourquoi éprouvons-nous tant de difficultés pour parvenir à la vie heureuse ?

Souvent, devant de si grandes interrogations, l’homme reste étendu en une mystérieuse immobilité…

Au travers de chansons populaires et de textes, par les notes, la pensée et le rire, Le Nouveau Lendemain propose une réponse poétique et musicale à toutes ces questions.

Mise en scène : Thierry Jennaud

Conception et interprétation : Jean Goyetche et Murielle Vincent

Accordéon : Thierry Bretonnet

Dans le cadre des Impromptus Lyriques en Macs

Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places limité.

Qu’ont en commun Madame de Sévigné, Sénèque et Epicure avec une chanson de marins ? Qu’est-ce qui peut bien rassembler autour d’un accordéon Alphonse de Lamartine et Louise Ackermann ?

+33 5 58 77 12 00

Dans le cadre des Impromptus Lyriques en Macs

Gratuit, réservation obligatoire, nombre de places limité.

Qu’ont en commun Madame de Sévigné, Sénèque et Epicure avec une chanson de marins ? Qu’est-ce qui peut bien rassembler autour d’un accordéon Alphonse de Lamartine et Louise Ackermann ?

La mort est-elle l’éradication de nos sensations ? Et pourquoi éprouvons-nous tant de difficultés pour parvenir à la vie heureuse ?

Souvent, devant de si grandes interrogations, l’homme reste étendu en une mystérieuse immobilité…

Au travers de chansons populaires et de textes, par les notes, la pensée et le rire, Le Nouveau Lendemain propose une réponse poétique et musicale à toutes ces questions.

Mise en scène : Thierry Jennaud

Conception et interprétation : Jean Goyetche et Murielle Vincent

Accordéon : Thierry Bretonnet

Lycée Sud des Landes 11 Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2022-03-30 par