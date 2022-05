Opéra des Landes 2022 – Générale des “Contes d’Hoffmann”, 16 juillet 2022, .

Opéra des Landes 2022 – Générale des “Contes d’Hoffmann”

2022-07-16 20:00:00 – 2022-07-16

Générale publique pour jeunes – de 25 ans et les résidents AEHM Foyer Lestang.

Opéra fantastique de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier et Michel Carré

Réduction pour 13 musiciens de Tony Burke.

Edition Alkor/Oeser. Durée : 3h entracte compris . Création Opéra des Landes 2022.

Hoffmann : Avi Klemberg

Stella, Olympia, Antonia, Giulietta : Jiyoung Kim

Lindorf, Coppelius, Miracle, Dappertutto : Kristian Paul

Andrès, Spalanzani, Frantz, Pittinacchio: Richard Delestre

Crespel, Luther, Schlemil : Marc Souchet

Cochenille et chœurs : Andoni Iturriria

La voix de la Mère : Maela Vergnes

Nathanaël et assistant mise en scène : Camille Humeau

Chœur de l’Opéra des Landes, pianiste Maurine Grais. Chef de chant : Laura Nicogossian

Orchestre de l’Opéra des Landes, Direction musicale: Brice Martin

Mise en scène : Olivier Tousis.

Générale publique pour jeunes – de 25 ans et les résidents AEHM Foyer Lestang.

Opéra fantastique de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier et Michel Carré

Réduction pour 13 musiciens de Tony Burke.

Edition Alkor/Oeser. Durée : 3h entracte compris . Création Opéra des Landes 2022.

Générale publique pour jeunes – de 25 ans et les résidents AEHM Foyer Lestang.

Opéra fantastique de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier et Michel Carré

Réduction pour 13 musiciens de Tony Burke.

Edition Alkor/Oeser. Durée : 3h entracte compris . Création Opéra des Landes 2022.

Hoffmann : Avi Klemberg

Stella, Olympia, Antonia, Giulietta : Jiyoung Kim

Lindorf, Coppelius, Miracle, Dappertutto : Kristian Paul

Andrès, Spalanzani, Frantz, Pittinacchio: Richard Delestre

Crespel, Luther, Schlemil : Marc Souchet

Cochenille et chœurs : Andoni Iturriria

La voix de la Mère : Maela Vergnes

Nathanaël et assistant mise en scène : Camille Humeau

Chœur de l’Opéra des Landes, pianiste Maurine Grais. Chef de chant : Laura Nicogossian

Orchestre de l’Opéra des Landes, Direction musicale: Brice Martin

Mise en scène : Olivier Tousis.

dernière mise à jour : 2022-05-02 par