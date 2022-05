“Opéra Déconfiné” Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-05-03 11:30:00 – 2022-06-28 12:00:00

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon Opéra Déconfiné, mis sur pied en plein confinement avec Le Relais des Possibles, continue sa route. Avec Arles capitales provençales de la culture, les artistes du CALMS étend sa d’Opéra Déconfiné ! Dans le cadre du “Pays d’Arles capitale provençale de la culture, proposé par le Département des Bouches-du-Rhône les artistes du CALMS déconfinent l’opéra sous vos fenêtres du 3 mai au 28 juin 2022. +33 4 90 91 03 52 Opéra Déconfiné, mis sur pied en plein confinement avec Le Relais des Possibles, continue sa route. Avec Arles capitales provençales de la culture, les artistes du CALMS étend sa d’Opéra Déconfiné ! Tarascon

