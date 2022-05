Opéra Déconfiné ! Si on chantait ensemble Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'opéra en bas d'immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit. r r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe : r n17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er r n18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er r n19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er r n20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e r r r nSi on chantait ensemble ! r nA votre tour de donner de la voix ! Retrouvez Muriel Tomao, Mikhael Piccone et des artistes du CALMS pour chanter avec eux lors de ce dernier opéra déconfiné 2022 ! L'opéra en bas d'immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe r nRendez-vous du 18 mai au 29 juin !

