Opéra Déconfiné ! L’opéra s’éclate, 22 juin 2022, .

Opéra Déconfiné ! L’opéra s’éclate

2022-06-22 – 2022-06-22

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit. r r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe : r r n17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er r n18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er r n19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er r n20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e r r r nL’opéra s’éclate ! r r nL’opéra a une petite sœur, plus coquine, plus légère, pleine de charme et tout aussi intéressante : l’Opérette ou l’opéra bouffe. r r nGoûtons à la folie d’Offenbach et à la délicieuse musique de Messager et son incontournable Véronique. r r n• Je suis nerveuse. Le voyage dans la lune de Offenbach r n• Duo de la mouche. Orphée aux enfers de Offenbach r n• Je vais m’en fourrer jusque-là. La vie parisienne de Offenbach r n• De-ci de-là. Véronique de Messager

L’opéra en bas d’immeubles,1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe

