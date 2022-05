Opéra Déconfiné ! Les femmes maîtresses de leur destin, 18 mai 2022, .

Opéra Déconfiné ! Les femmes maîtresses de leur destin

2022-05-18 – 2022-05-18

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe r nRendez-vous du 18 mai au 29 juin !

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit. r r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe : r n17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er r n18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er r n19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er r n20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e r r r nLes femmes maîtresses de leur destin ! r nL’opéra regorge de femmes fortes capables de s’émanciper de l’oppression masculine. Au 18e siècle avec Cosi fan tutte de Mozart, au 19e siècle avec Carmen de Bizet et au 20e siècle avec West Side Story de Bernstein. r n• A boy like that. West Side Story de Bernstei r n• Prendero quel brunettino. Cosi fan tutte de Mozart r n• Come scoglio. Cosi fan tutte de Mozart r n• La habanera. Carmen de Bizet

