2022-06-01 – 2022-06-01 L'opéra en bas d'immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit.

1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe :
17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er
18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er
19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er
20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e

Les déclarations d'amour !
Le docteur miracle Dulcamara vend son philtre d'amour, Mozart transcende l'amour dans La Flûte Enchanté, Donizetti immortalise Lucia et le toréro de Grenada vit ses amours avec la même passion que Carmen…
• Duo Dulcamara / Adina. L'élixir d'amour de Donizetti
• Bei mannern. La flûte enchantée de Mozart
• Regnava nel silenzio. Lucia di Lammermoor de Donizetti
• Votre Toast. Carmen de Bizet

Rendez-vous du 18 mai au 29 juin !

