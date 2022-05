Opéra Déconfiné ! Boire et déboires, 25 mai 2022, .

Opéra Déconfiné ! Boire et déboires

2022-05-25 – 2022-05-25

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit. r r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe : r n17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er r n18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er r n19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er r n20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e r r r nBoire et déboires ! r nDouce ou terrible, la boisson est très familière à l’opéra. Dans r nl’élixir d’amour de Donizetti mais aussi pour le plus célèbre des toasts libiamo de la Traviata de Verdi, et avec un breuvage plus funeste : celui de Juliette désespérée d’avoir perdu Roméo. r n• Némorino. L’élixir d’amour de Donizetti r n• Tralala la. L’élixir d’amour de Donizetti r n• Libiamo. La Traviata de Verdi r n• Air du poison. Roméo et Juliette de Gounod

