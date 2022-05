Opéra Déconfiné ! Autour du monde

Opéra Déconfiné ! Autour du monde
2022-06-08

L'opéra en bas d'immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit.

1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe :
17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er
18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er
19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er
20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e

Autour du monde !
La musique lyrique parcourt le monde, Zarzuela en Espagne, la chanson Napolitaine, comédie musicale aux Etats-Unis… Au-delà de ces identités, l'opéra permet la rencontre de cultures différentes, le temps de prendre un thé au pays du sourire !
• Prendre le thé à deux. Le pays du sourire de Lehar
• Tonight. West Side Story de Bernstein
• La Danza de Rossini
• Me Llaman la primorosa. Barbier de Seville de Zarzuela

Rendez-vous du 18 mai au 29 juin !

