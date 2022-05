Opéra Déconfiné ! Au-delà du genre, 15 juin 2022, .

Opéra Déconfiné ! Au-delà du genre

2022-06-15 – 2022-06-15

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. Le concept de 2021, qui a rencontré son public, est donc reconduit. r r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe : r n17h : Quartier Halle Puget / Belsunce, Rue Halle Puget, 1er r n18h : Immeubles Chanterelle, 35 rue Commandant Mages, 1er r n19h : Kiosque à Musique / Réformés, Square Léon Blum, 1er r n20h : Immeubles Pharo / Catalans, 18 rue des Catalans, 7e r r r nAu-delà du genre ! r nLe travestissement traverse l’histoire de l’opéra : les femmes jouent des rôles d’hommes pour incarner la jeunesse, des hommes chantent en voix de tête comme des femmes pour incarner des rois ou des dieux… Dans l’opéra baroque (Monteverdi et Haendel) jusqu’au 19e siècle avec Offenbach, puis à l’époque expressionniste de Kurt Weil. r n• Son nata a lagrima. Jules César de Haendel r n• Comme on fait son lit, on se couche de Kurt Weil r n• Air de Nicklausse. Les contes d’Hoffman de Offenbach r n• Pur ti miro. Le couronnement de Poppée de Monteverdi

L’opéra en bas d’immeubles, en rendez-vous régulier tous les mercredis, est de retour. r n1 concert chaque mercredi, dans 4 sites, à heure fixe r nRendez-vous du 18 mai au 29 juin !

