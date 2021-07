Opéra Déconfiné Aix-en-Provence, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Opéra Déconfiné 2021-07-12 – 2021-07-12

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La nouvelle saison de l’Opéra Déconfiné coïncide avec le retour des beaux jours, mais aussi, et c’est une bonne nouvelle, avec l’allégement des mesures gouvernementales et la reprise de la vie culturelle. Elle offre une respiration, un moment de plaisir et de découverte d’œuvres lyriques choisies qui nous parlent aussi d’aujourd’hui. Dans le respect des gestes barrières, l’Opéra Déconfiné permet de profiter d’un concert depuis sa fenêtre. Après une année d’épreuves, les artistes peuvent à nouveau partager leurs sensibilités et leurs talents avec le public. La musique réinvestit les quartiers de la ville d’Aix et confirme son rôle essentiel de relais et de créateur de lien.



■ 17h, Saint-Eutrope / Bibliothèque Cézanne – 2, Place Antoine Maurel

■ 18h, Beisson / Moulin de Beisson – Bas de l’Esplanade

■ 19h, Encagnane / Laverie Solidaire – 7, rue Léon Jouhaux.



Fidèles de la première heure ou nouveaux arrivants, soyez au rendez-vous à vos fenêtres ou sur les places, tous les lundis.



■ Le 12 juillet, Travestissements et métamorphoses

■ Le 19, Amours, manipulation et séduction

■ Le 26, Et si on chantait

L’Opéra Déconfiné est de retour ! Après le succès de la première édition, cette parenthèse musicale gratuite revient dans les quartiers Saint-Eutrope, Beisson et Encagnane du 31 mai au 26 juillet.

