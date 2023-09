Soirée électro | Mokado • Zimmer Opéra de Vichy Vichy, 21 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

L’Opéra de Vichy se transforme en dancefloor géant pour une soirée hors du temps et hors normes! Ouverte à toutes et tous, cette nuit dédiée à la musique électronique éclaire sous un jour nouveau la salle art nouveau et y répand une folle ambiance..

2023-12-21 20:00:00 fin : 2023-12-21 22:30:00. EUR.

Opéra de Vichy place Aletti

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Opéra de Vichy is transformed into a giant dancefloor for a timeless and extraordinary evening! Open to all, this night dedicated to electronic music shines a new light on the art nouveau hall, spreading a wild atmosphere.

La Ópera de Vichy se transforma en una gigantesca pista de baile para una velada atemporal y extraordinaria Abierta a todos, esta noche dedicada a la música electrónica hará brillar una nueva luz sobre el auditorio art nouveau y difundirá un ambiente salvaje.

Die Oper von Vichy verwandelt sich in einen riesigen Dancefloor für einen Abend außerhalb der Zeit und der Normen! Diese Nacht, die der elektronischen Musik gewidmet ist, lässt den Jugendstilsaal in einem neuen Licht erscheinen und verbreitet eine verrückte Stimmung.

Mise à jour le 2023-09-13 par Vichy Destinations