Magnificat • Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes • Choeur Spirito Opéra de Vichy Vichy, 15 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Pour son traditionnel concert de la période d’avant Noël, l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes invite le chœur Spirito pour un concert qui célèbre la filiation et l’héritage de deux grandes figures musicales du 18e siècle : Bach père et fils..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 21:40:00. EUR.

Opéra de Vichy place Aletti

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For its traditional pre-Christmas concert, the Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes invites the Spirito choir for a concert celebrating the filiation and heritage of two great musical figures of the 18th century: Bach father and son.

Para su tradicional concierto prenavideño, la Orquesta Nacional de Auvernia-Ródano-Alpes ha invitado al coro Spirito a interpretar un concierto que celebra la filiación y la herencia de dos grandes figuras musicales del siglo XVIII: Bach padre e hijo.

Für sein traditionelles Konzert in der Vorweihnachtszeit lädt das Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes den Chor Spirito zu einem Konzert ein, das die Abstammung und das Erbe zweier großer musikalischer Figuren des 18. Jahrhunderts feiert: Bach Vater und Sohn.

Mise à jour le 2023-09-13 par Vichy Destinations