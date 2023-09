Orchestre d’Harmonie de Vichy | Boléro et Concerto en sol • Ravel Opéra de Vichy Vichy, 3 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

« La musique peut tout entreprendre, tout oser et tout peindre pourvu qu’elle charme et reste enfin, pour toujours, de la musique » (Maurice Ravel)..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 17:45:00. EUR.

Opéra de Vichy place Aletti

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Music can undertake anything, dare anything and paint anything, as long as it charms and remains, finally and forever, music » (Maurice Ravel).

« La música puede hacer cualquier cosa, atreverse a cualquier cosa y pintar cualquier cosa, siempre que encante y siga siendo música para siempre » (Maurice Ravel).

« Die Musik kann alles unternehmen, alles wagen und alles malen, solange sie bezaubert und endlich, für immer, Musik bleibt » (Maurice Ravel).

