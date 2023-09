Riopy Opéra de Vichy Vichy, 30 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Adulé par Lana Del Rey et Chris Martin, le pianiste français Riopy détonne dans l’univers de la musique instrumentale. Autodidacte et anticlassique, il compose ses morceaux pour « la partie gauche de notre cerveau », celle réservée à l’émotion..

2023-11-30 20:00:00 fin : 2023-11-30 21:30:00. EUR.

Opéra de Vichy place Aletti

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Adored by Lana Del Rey and Chris Martin, the French pianist Riopy is an outlier in the world of instrumental music. Self-taught and anti-classical, he composes his pieces for « the left side of our brain », the part reserved for emotion.

Adorado por Lana Del Rey y Chris Martin, el pianista francés Riopy es un completo fuera de serie en el mundo de la música instrumental. Autodidacta y anticlásico, compone sus piezas para « el lado izquierdo de nuestro cerebro », la parte reservada a la emoción.

Der französische Pianist Riopy, der von Lana Del Rey und Chris Martin verehrt wird, ist eine Ausnahmeerscheinung in der Welt der Instrumentalmusik. Er ist Autodidakt, antiklassisch und komponiert seine Stücke für die « linke Seite unseres Gehirns », die für Emotionen reserviert ist.

Mise à jour le 2023-09-14 par Vichy Destinations