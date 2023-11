Remise du Prix Albert Londres – 90e anniversaire Opéra de Vichy Vichy, 27 novembre 2023, Vichy.

Le 27 novembre prochain, 90 ans après sa création, le Prix Albert Londres sera remis à Vichy, ville natale du célèbre journaliste, « père du grand reportage »..

On November 27, 90 years after its creation, the Albert Londres Prize will be awarded in Vichy, the birthplace of the famous journalist and « father of great reportage ».

El 27 de noviembre, 90 años después de su creación, se entregará el Premio Albert Londres en Vichy, ciudad natal del célebre periodista y « padre del gran reportaje ».

Am 27. November, 90 Jahre nach seiner Gründung, wird der Albert Londres-Preis in Vichy, der Geburtsstadt des berühmten Journalisten und « Vaters der großen Reportage », verliehen.

