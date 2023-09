Le Musée International de la Corde Vocale • Les Variétés Lyriques Opéra de Vichy Vichy, 11 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

En résidence lors de la saison 23/24 de Vichy Culture, les Variétés Lyriques, nous convient à l’inauguration du Musée International de la Corde Vocale installé dans l’Opéra de Vichy, sa scène et ses coulisses..

Opéra de Vichy place Aletti

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Les Variétés Lyriques, Vichy Culture?s resident artists for the 23/24 season, invite us to the inauguration of the Musée International de la Corde Vocale, installed in the Vichy Opera House, its stage and backstage.

Les Variétés Lyriques, en residencia durante la temporada 23/24 de Vichy Culture, nos invitan a la inauguración del Musée International de la Corde Vocale, instalado en la Ópera de Vichy, en su escenario y entre bastidores.

Die Variétés Lyriques, die in der Saison 23/24 von Vichy Culture als Residenzgruppe auftreten, laden uns zur Einweihung des Musée International de la Corde Vocale ein, das in der Opéra de Vichy, ihrer Bühne und ihren Kulissen untergebracht ist.

