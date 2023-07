Lumières sur le Bourbonnais Opéra de Vichy Vichy, 1 juillet 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le Département de l’Allier poursuit son ambition d’être le premier en France à proposer un festival de lumières, sous forme d’un parcours permanent. Rendez-vous à Vichy, du 29 avril à fin septembre !.

2023-07-01 21:00:00 fin : 2023-08-31 00:00:00. .

Opéra de Vichy Terrasse du Palais des Congrés

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Department of Allier pursues its ambition to be the first in France to propose a festival of lights, in the form of a permanent course. See you in Vichy, from April 29th to the end of September!

El Departamento de Allier persigue su ambición de ser el primero de Francia en ofrecer un festival de las luces, en forma de recorrido permanente. Nos vemos en Vichy, del 29 de abril a finales de septiembre

Das Département Allier verfolgt das Ziel, das erste Département in Frankreich zu sein, das ein Lichterfestival in Form eines permanenten Parcours anbietet. Wir sehen uns in Vichy vom 29. April bis Ende September!

