Visites guidées « Patrimoine » du Grand Théâtre de Tours (extérieur et parties publiques) menées par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire.

Opéra de Tours – Grand Théâtre de Tours 34 rue de la Scellerie 37000 Tours Les portes du Grand Théâtre de Tours franchies, vous pénétrez dans un large péristyle orné de colonnes soutenant une voûte plate à caissons. De là, vous accédez au grand escalier.

Dans ce théâtre à l’italienne, l’esprit de la fête, de l’illusion, du « faire voir » est souligné par trois couleurs symboliques. Vous remarquerez au centre, une mosaïque datée réalisée par l’entreprise Novello (originaire de Ravenne, Italie) représentant le blason de la ville de Tours ; volonté de la municipalité de montrer dès l’entrée au public l’appartenance du bâtiment.

Le Grand Théâtre de Tours, seul opéra de la région Centre-Val de Loire, est un lieu de création, de production et de diffusion de spectacles mais il est aussi doté, contrairement à ses débuts, d’ateliers pour la confection des costumes, pour la fabrication des décors et des accessoires.

