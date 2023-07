Visites assurées par le personnel du Grand Théâtre Opéra de Tours – Grand Théâtre de Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visites assurées par le personnel du Grand Théâtre Opéra de Tours – Grand Théâtre de Tours Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visites assurées par le personnel du Grand Théâtre Samedi 16 septembre, 09h00 Opéra de Tours – Grand Théâtre de Tours Sur réservation le jour-même sur place Ce parcours, assuré par du personnel du lieu tout au long de la journée, passera par l’entrée des artistes, par les dessous de scène, la scène, les loges et les ateliers. Opéra de Tours – Grand Théâtre de Tours 34 rue de la Scellerie 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 60 20 00 http://www.operadetours.fr/ Les portes du Grand Théâtre de Tours franchies, vous pénétrez dans un large péristyle orné de colonnes soutenant une voûte plate à caissons. De là, vous accédez au grand escalier.

Dans ce théâtre à l’italienne, l’esprit de la fête, de l’illusion, du « faire voir » est souligné par trois couleurs symboliques. Vous remarquerez au centre, une mosaïque datée réalisée par l’entreprise Novello (originaire de Ravenne, Italie) représentant le blason de la ville de Tours ; volonté de la municipalité de montrer dès l’entrée au public l’appartenance du bâtiment.

Le Grand Théâtre de Tours, seul opéra de la région Centre-Val de Loire, est un lieu de création, de production et de diffusion de spectacles mais il est aussi doté, contrairement à ses débuts, d’ateliers pour la confection des costumes, pour la fabrication des décors et des accessoires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 © Gérard Proust Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours Adresse 34 rue de la Scellerie 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours Tours

Opéra de Tours - Grand Théâtre de Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/