Rennes [OPERA] La chauve-souris – Johan Strauss Opéra de Rennes Rennes, 2 février 2024 19:00, Rennes. [OPERA] La chauve-souris – Johan Strauss Vendredi 2 février 2024, 20h00 Opéra de Rennes 7€, inscription au CMI Rennes, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes Le champagne et les paillettes peuvent-ils longtemps masquer le trouble et l’ambiguïté ? À l’occasion d’un bal masqué organisé dans la villégiature du Prince Orlofsky, le Docteur Falke met en œuvre un plan minutieusement préparé pour se venger de son ami Eisenstein.

La Chauve-Souris décrit une époque et ses travers… Lors de la fête, coups bas et mensonges sont au rendez-vous ! Infos pratiques > Durée 3h

> Opéra chanté en allemand, surtitré en français.

> Places limitées

> 7€ / paiement en espèces

> Réservation au CMI Rennes avant le mardi 30 janvier Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

