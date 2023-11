[CONCERT] Inspiration Bach #2 Opéra de Rennes Rennes, 13 décembre 2023, Rennes.

[CONCERT] Inspiration Bach #2 Mercredi 13 décembre, 20h00 Opéra de Rennes Inscription au CMI Rennes. Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Pour ce deuxième concert inspiré par Jean-Sébastien Bach, Viviane Hagner a invité les musicien.ne.s de l’Orchestre National de Bretagne à se joindre à elle pour interpréter deux chefs-d’œuvre de musique de chambre : le Concerto Brandebourgeois et le Concerto pour violon et hautbois dont l’écriture inspirera plus tard les suites et symphonies orchestrales.

Programme :

Jean-Sébastien Bach – Concerto Brandebourgeois n°3 en Sol Majeur, BWV 1048

Grażyna Bacewicz – Concerto pour orchestre à cordes

Felix Mendelssohn – Concerto pour violon en Ré mineur, Posth

Jean-Sébastien Bach – Concerto pour violon et hautbois, BWV1060R

Piotr Ilitch Tchaïkovski – Souvenir de Florence, Op.70, TH118

Infos pratiques

Places limitées

7€ / paiement en espèces

Réservation au CMI Rennes avant le vendredi 1er décembre

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T20:00:00+01:00 – 2023-12-13T22:00:00+01:00

concert classique